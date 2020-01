Venerdì 5 giugno si terrà la II edizione del Galà del Calcio Lucano

Ora é ufficiale. Si svolgerà nuovamente a Sant’Angelo Le Fratte la 2^ Edizione del Galà del Calcio Lucano con il supporto dell’Associazione Italiana Calciatori. Ad annunciarlo sono stati gli stessi ideatori della kermesse, Antonio Vuolo e Michele Benedetto insieme al Professor Rocco Galasso, la bella e brava giornalista Gherarda Cerone che si avvarranno anche del prezioso supporto di Massimo Cappellano e Luciano Curcio. L’atteso evento che chiuderà la stagione sportiva lucana 2019/20 si terrà venerdì 5 giugno nel suggestivo anfiteatro naturale all’aperto con orario di inizio fissato alle 18.30. Come per la scorsa edizione, i protagonisti della manifestazione saranno, in primis, i giovani calciatori lucani che più si saranno distinti durante la stagione sportiva in corso e non solo.

Infatti saranno diverse le categorie di premi che verranno assegnati durante la serata come quelli dedicati ai capo-cannonieri delle varie categorie, dall’Eccellenza a scendere fino alle varie categoria “under” senza dimenticare i premi alla carriera dedicati alle vecchie glorie lucane sia dilettanti che professionisti. Non mancheranno neanche i premi speciali e quelli dedicati alla memoria che quest’anno verranno assegnati ai familiari di due compianti amici prematuramente scomparsi. In più, annunciano gli organizzatori, sarà dedicato anche uno spazio al sociale con la vendita di simpatici braccialetti i cui proventi saranno devoluti ad un’associazione.

A scanso da equivoci, si tiene a precisare, da parte degli organizzatori, che il criterio di assegnazione dei premi dedicati ai Top 11 delle varie categorie di campionati, viene eseguito interpellando gli allenatori delle varie squadre cui viene chiesto di stilare la loro personale Top 11 escludendo i giocatori della propria squadra. Alla fine, stilate tutte le Top 11, si andranno a conteggiare il maggior numero di preferenze riguardo al miglior portiere, difensori, centrocampisti ed attaccanti. Le altre categorie di premi sono assegnati, ovviamente, per palese merito degli atleti come quello dedicato al fair-play o quello assegnato ai vari capo-cannonieri ad esempio.

“Il Galà del Calcio Lucano è un evento che mancava in Basilicata e quando abbiamo immaginato questa serata, l’abbiamo fatto pensando alle emozioni che avrebbero potuto vivere i ragazzi che dopo una stagione sportiva passata a battagliarsi tra i vari campionati, questo potesse essere un momento di condivisione e celebrazione di questo Sport che ci fa alzare presto la Domenica mattina, ci fa fare allenamento con la pioggia e con il sole per poi sentirsi dire… ma chi te la fa fare?!? E la risposta è sempre la stessa, ossia, la passione!!!”