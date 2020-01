Sicula Leonzio, Leonardi: "Mercato? Fatto quasi tutto. Su Boateng..."

La Sicula Leonzio rappresentata con in testa il presidente Giuseppe Leonardi si trova a Milano, all'Hotel Sheraton San Siro per definire gli ultimi colpi di mercato. Il patron del club lentinese è stato intervistato in esclusiva da IamCalcio Catania; ecco quanto dichiarato: "Boateng è uno dei tanti nomi, il 95% della rosa è fatta, vedremo di fare qualcosa da qui alla fine, ma non prenderemo tanto per farlo. Abbiamo solo un esubero da fare. Bucolo e Catania? Erano già molto vicini in estate a loro, poi hanno fatto altre scelte. A dicembre si è creata quest'opportunità e sono arrivati. Speriamo che ci diano una grossa mano per conquistare la salvezza". L'intervista video disponibile sulla nostra pagina Facebook.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio