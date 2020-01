Saraniti, l'agente allontana il Catania: "Nessun contatto"

Accostato al Catania in questa sessione di calciomercato, Andrea Saraniti resterà al Vicenza a meno di clamorose sorprese. A confermarlo è il suo agente Giuseppe Piraino ai microfoni di IamCalcio Catania: "Con il Catania nessun contatto, il giocatore non è in uscita dal Vicenza. Saraniti resta, andrà via solo se il club dovesse acquistare in queste ultime ore un altra punta ma al momenti mi sembra difficile".

