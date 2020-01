LIVE Calciomercato Serie A: gli ultimi affari in diretta

Ultime ore di calciomercato anche per le Squadre di Serie A. Come ogni anno I am Calcio è a Milano per seguire da vicino le ultime trattative. Vi informeremo in diretta su questo articolo su trattative e ufficialità.

Ore 17.10: Lo Faso del Lecce va al Cesena, chiusura in questi minuti;

Ore 16.59: Sorpresa Sampdoria: arriva Maya Yoshida del Southampton;

Ore 16.52: Si complica l'arrivo di Laxalt alla Fiorentina, il calciatore rifiuta il prestito:

Ore 16.40: Boateng in viaggio verso la Turchia, va al Besiktas;

Ore 16.28: Il Lecce chiude per Paz del Bologna;

Ore 16.25: Salta definitivamente l'arrivo di Iturbe al Genoa;

Ore 15.39: UFFICIALE - La Spal ufficializza l'arrivo di Zukanovic;

Ore 15.22: Caprari passa dalla Samp al Parma;

Ore 15.21: UFFICIALE - La Fiorentina conferma l'arrivo di Kouame in prestito con obbligo di riscatto;

Ore 14.59: Non sarà Rogel il nuovo centrale del Lecce. Il Tolosa dice no al prestito;

Ore 14.51: Parma sempre più vicino a chiudere per Donnarumma del Brescia;

Ore 14.46: Tutto fatto per Amrabat alla Fiorentina, si trasferirà in viola solo in estate. Capitolo attaccante: si chiude col Toro per Laxalt(con il lasciapassare del Milan);

Ore 14.44: La Sampdoria ci ha provato per Colley, ma il suo trasferimento salta. Ora i blucerchiati vanno su La Gumina;

Ore 14.35: Ufficiale, il Parma cede, in prestito con obbligo di riscatto, Machin al Monza;

Ore 14.30: Il Cesena prova a chiudere per Lo Faso del Lecce, si tratta per un prestito. La Juve Stabia prova a inserirsi;

Ore 14.23: La Spal prende Cerri, manca solo l'ufficialità;

Ore 14.21: Brutte notizie per la Lazio, il Chelsea non vuole lasciar partire Giroud;

Ore 14.20: La Fiorentina ci prova per Laxalt;

Ore 14.19: Zaza non vuole andare in prestito, resta per ora al Torino;

Ore 14.13: Criscito ha deciso di restare al Genoa, rifiutata l'offerta della Fiorentina;

Ore 14.00: Si complica l'affare Iturbe al Genoa, potrebbe saltare tutto. Si attendono ulteriori novità;

Ore 13.40: Ufficiale: la Roma cede Antonucci al Vitoria, va in prestito;

Ore 13.22: Al Sassuolo arriva l'uruguaiano Gomez;

Ore 12.45: L'Inter cede Luka Simic all'Empoli;

Ore 12.00: Roma: rientra Nzonzi;

Ore 11.43: Ufficiale per l'Inter l'arrivo della promessa Satriano, un colpo per il futuro;

Ore 11.40: Dzemaili lascia il Bologna: va allo Shenzhen;

Ore 11.35: Tre movimenti per la Fiorentina: arrivano Igor e Duncan in prestito, ceduto Ranieri all'Ascoli(sempre in prestito);

Ore 10.36: L'Atalanta ufficializza Tameze del Nizza: arriva in prestito con diritto di riscatto;

Ore 10.24: Il Genoa prende Iago Falque in prestito dal Torino;