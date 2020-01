Trapani, Giuliano: "Aloi-Catania? Stiamo trattando, ma..."

Paolo Giuliano, direttore dell'area tecnica del Trapani, presente all'Hotel Sheraton di Milano, è intervenuto ai microfoni di IamCalcio Catania per parlare della trattativa che riguarda il Salvatore Aloi che interessa al Catania: "C'è una situazione di stallo, l'affare non è in fase di chiusura. E' una prospettiva interessante per un giocatore validissimo che in questo momento fa parte della nostra rosa. Se dovesse concretizzarsi questa operazione significa che il ragazzo passerebbe dalla Serie B ad una piazza storica che vale una A. Può essere un'operazione buona per tutti. Possibile cessione in prestito o no? Ne stiamo discutendo in queste ultime ore".

