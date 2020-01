UFFICIALE - Bari, Neglia passa alla Fermana. Il saluto del giocatore

Operazione in uscita in casa Bari. Samuele Neglia, attaccante classe 1991, approda alla Fermana con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Le parole del giocatore rilasciate all'ufficio stampa della nuova società:

"Sono pronto e molto determinato per questa nuova esperienza. Sicuramente la mia professionalità non cambia mai e do sempre il massimo in ogni momento e in ogni occasione: questo è lo spirito con cui da sempre affronto questa professione. Vengo a Fermo con grande entusiasmo con la voglia di fare benissimo per la squadra e per l'ambiente. Non ho mai giocato da queste parti, vengo in una parte d'Italia nuova per me. Devo però dire che conosco bene Luca Cognigni che me ne ha parlato benissimo e quindi non vedo l'ora di iniziare. Darò il massimo e metterò a disposizione la mia professionalità per questa squadra e per raggiungere l'obiettivo della società".

