La società comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del portiere Antonio Pizzella.

L’estremo difensore classe 2001 dopo essersi formato nel settore giovanile biancoverde e dopo aver esordito in prima squadra nella scorsa stagione, disputando tre gare in serie D, continuerà il suo percorso di crescita con la Nocerina, società che milita nel girone H di serie D. Ufficio Stampa Us Avellino