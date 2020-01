Serie D-Girone F: sedici squalificati. Tre turni a Nazari e Alonzi

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 29 gennaio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÁ

AMMENDA

Euro 1.200,00 RECANATESE A.S.D.

Per avere persone non iscritte in distinta e non identificate ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, fatto indebito ingresso nell'area degli spogliatoi e rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo degli Ufficiali di gara nonché, uno dei soggetti, inseguito l'Arbitro con fare minaccioso desistendo dalla condotta solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine. (R A - R AA)

Euro 700,00 TOLENTINO 1919 SSDARL

Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (3 bombe carta) che esplodeva sul campo per destinazione.

Euro 600,00 ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO

Per avere alcuni propri sostenitori, dopo esserci avvicinati alla rete di recinzione, rivolto espressioni gravemente irriguardose all'indirizzo degli Organi Federali e del Commissario di Campo. (R CdC)

Euro 500,00 MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L

Per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, indebitamente presente sul campo per destinazione, rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 2/2020

LIBERATI ALBERTO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

AMELIA MARCO (VASTESE CALCIO 1902)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NAZARI DENNY (REAL GIULIANOVA)

Espulso per aver rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo dell’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di venire a contatto con l'Ufficiale di gara, ritardando l'uscita dal terreno di gioco,

ALONZI FEDERICO (VASTESE CALCIO 1902)

Espulso per doppia ammonizione, al termine della gara, rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo degli Ufficiali di gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TRILLINI MASSIMILIANO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

Per avere rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MARTINO ANTONIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

OPROIESCU SORIN VIRGIL (JESINA CALCIO SRL)

MARIANESCHI FRANCESCO (PINETO CALCIO)

IELO DEMETRIO GABRIE (RECANATESE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

DI GIACOMO MATTEO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

RICCI DANIELE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

PERNA VINCENZO (JESINA CALCIO SRL)

VILLANOVA MARCO (JESINA CALCIO SRL)

BARABOGLIA EDOARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

OMICCIOLI ANDREA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

TRILLINI MASSIMILIANO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

BORRELLI DAVIDE (RECANATESE A.S.D.)

PATRIZI LUCA (SANGIUSTESE)

ESPOSITO FRANCESCO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MICCOLI MATTEO (ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO)

BASILICO GIAMMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

ZACCONE LORENZO (ATLETICO TERME FIUGGI)

CROCE MARCO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

TEMPESTILLI DENNY (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

BALDUCCI LUCA (REAL GIULIANOVA)

DI PAOLO FEDERICO (REAL GIULIANOVA)

NAZARI DENNY (REAL GIULIANOVA)

RUGGERI FEDERICO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

DI GIANFELICE MATTEO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

DIAMOUTENE SOULEYMANE (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

GAIOLA RICCARDO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

ESPOSITO VITTORIO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MARINI ALEX MARCO (JESINA CALCIO SRL)

BORDO LORENZO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

MARCHIONNI LORENZO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

FRULLA MATTIA (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

ZANNINI DIEGO (SANGIUSTESE)

RUCI ALESSIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

ENERGE ANTONIO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

TORELLI ALBERTO (REAL GIULIANOVA)

TITONE MARIO (RECANATESE A.S.D.)

PIZZUTELLI FEDERICO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

GAGLIARDINI FEDERICO (ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO)

DI CURZIO LORENZO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

RACCICHINI MATTEO (CITTA DI CAMPOBASSO)

GUIDO PIAI JOAO PEDRO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

BUCOSSE MATTEO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

VALERIO ANDREA (VASTESE CALCIO 1902)