LIVE calciomercato Lecce: si chiude per Paz del Bologna

Dopo che è nuovamente saltata la trattativa per Rogel, il Lecce sta chiudendo in questi minuti per un altro difensore centrale. Si tratta di Nehuén Paz del Bologna, si stanno limando gli ultimi dettagli, ma la trattativa sembra in discesa.

L'ufficialità potrebbe arrivare in poco tempo. La formula dovrebbe essere quella del prestito.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO LECCE per voi: due strumenti per sapere tutto sul Lecce!

L'APP

Ecco TIFO LECCE, l'app per la tua squadra di calcio

IL GRUPPO SU WHATSAPP: In arrivo!