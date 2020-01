Calciomercato Bari, piacciono due nuovi profili. Gli aggiornamenti

Dopo il mercato in uscita delle ultime ore e il no di Tremolada, il Bari è alla ricerca degli ultimi colpi per rinforzare la rosa di mister Vivarini. Stando alle ultime indiscrezioni, il club biancorosso avrebbe chiesto informazioni alla Triestina sull'attaccante Rocco Costantino e al Pordenone per il trequartista Chiaretti.

