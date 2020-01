Catania, Lo Monaco: "Chi vuole la società faccia in fretta..."

Ai microfoni di Sportitalia, parla il direttore generale del Catania, Pietro Lo Monaco, presente all'Hotel Sheraton di Milano per le ultime ore di mercato: "Noi stiamo cercando di scaricarci di qualche contratto oneroso. Rizzo al Livorno? Lo avevamo fatto, ma il ragazzo ha rifiutato il trasferimento, dicendo che sta meglio a Catania, guarda caso qualcuno si lamenta, altri, invece, vogliono rimanere a tutti i costi. Oltre a Carboni all'Inter, abbiamo dato Distefano alla Lazio, una buona operazione, frutto del nostro buon settore generale. Futuro? L'ho detto a più riprese ed è testimoniato dagli atti. Io sono al Catania solo perché in questo momento non c’è nessuno che possa portare avanti le cose. Io sono dimissionario in tutte le mie cariche, però è anche vero che sono rimasto solo a reggere la baracca, cerco di andare avanti, di fare il meglio possibile, anzi dico che chi ha un minimo interesse per la società si faccia avanti e anche in fretta".

