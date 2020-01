Cavese, i convocati: due recuperi importanti, ci sono anche i nuovi

Rifinitura questo pomeriggio al Lamberti per la squadra e primo allenamento per l’ultimo arrivato il portiere Abibi.

Recuperati Russotto e Nunziante, out Rocchi fermo per il problema alla schiena e Bisogno che prosegue il recupero dall’infortunio. Badan ha svolto lavoro fisico specifico con il prof. Salsano: terapie per Addessi.

Portieri: 31 Nunziata, 36 D’Andrea, 37 Abibi

Difensori: 2 Polito, 3 Badan, 13 Marzupio, 24 Marzorati, 25 Spaltro, 26 Matino, 38 Ricchi

Centrocampisti: 4 Castagna, 5 Lulli, 8 Favasuli, 11 Sainz-Maza, 21 Matera, 28 Nunziante, 33 Bulevardi, 35 De Luca

Attaccanti: 7 Di Roberto, 9 Cernaz, 10 De Rosa, 18 Germinale, 29 Cesaretti, 30 Russotto

Indisponibili: Addessi, Kucich, Bisogno, Rocchi

Non convocati: Galfano

