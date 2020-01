Kevin-Prince Boateng: addio Fiorentina, va al Besiktas

Dopo soli sei mesi, l'ex attaccante del Milan Kevin-Prince Boateng saluta la Fiorentina. Il calciatore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, volerà nelle prossime ore in Turchia per firmare il nuovo contratto che lo legherà al Besiktas.

La Fiorentina dovrebbe cedere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire nei prossimi minuti. Un solo gol in 15 partite per il calciatore ghanese, che in Serie A, in totale, ha collezionato 112 presenze, segnando 16 gol e siglando 14 assist.