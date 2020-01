Champions League: per Napoli-Barcellona già venduti duemila biglietti

Come abbiamo ricordato ieri, sono in vendita i biglietti per la partita Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2019/20 che si giocherà il prossimo 25 febbraio alle ore 21.00 allo stadio San Paolo di Napoli (qui tutti i dettagli).

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in poche ore sarebbero già stati venduti oltre duemila biglietti. Un dato significativo, considerando che la vendita è al momento aperta ai soli abbonati.