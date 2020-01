UFFICIALE - F. Andria: tesserato il portiere Stefano Tarolli

Nuovo arrivo in casa Fidelis Andria: il club federiciano ha ufficializzato l'acquisto del portiere Stefano Tarolli.

Questo il comunicato di presentazione: "Perfezionato nella giornata odierna il tesseramento di Stefano Tarolli, portiere classe ’97, già disponibile per la gara di domenica prossima al “Degli Ulivi” contro il Francavilla. Il 22enne, estremo difensore pugliese, arriva ad Andria dopo le esperienze tra i professionisti (serie B con il Foggia e serie C con la Virtus Francavilla) e l’esperienza tra i dilettanti sia a Piacenza che nel Manfredonia. Il nuovo arrivo in casa Fidelis sarà presentato domattina, sabato 1 febbraio alle 11,30, nella sala stampa “Montingelli” dello Stadio “Degli Ulivi” di Andria nel corso della consueta conferenza stampa che precede la gara domenicale".