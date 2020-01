Milan: si complica l'affare Robinson, Laxalt in allerta

Sembrava ormai fatta per Antonee Robinson dal Wigan al Milan ma, secondo quanto riportato in questi ultimi minuti da calciomercato.com, l'affare si sarebbe complicato in relazione alla modalità di pagamento del cartellino del calciatore statunitense.

Robinson, terzino sinistro classe '97, arrivato nella mattinata di oggi a Linate, da Manchester, per le visite mediche, avrebbe lasciato Casa Milan con un'espressione in volto decisamente contrariata.

Il Milan avrebbe così allertato l'agente di Diego Laxalt per un possibile ritorno del terzino uruguaiano in rossonero, attualmente in prestito al Torino, dove il giocatore fatica a trovare spazio.