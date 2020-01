Di Molfetta, l'agente: "Il Catania non l'ha ceduto. Su Saporetti..."

A meno di clamorose sorprese dell'ultimo minuto Davide Di Molfetta resterà al Catania. Sul giocatore ci sono diverse squadre ma non dovrebbe andare via. A confermarlo è il suo agente Giovanni Bia, intervenuto ai microfoni di IamCalcio Catania: "Non dovrebbe uscire, ma manca un'ora e mezza e può succedere di tutto. Su Di Molfetta ci sono state squadre che hanno presentato offerte importanti ma il Catania non lo ha ceduto. Saporetti va via? Assolutamente no".

