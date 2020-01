Serie C - Live Mercato: gli ultimi trasferimenti in diretta

Ultimi minuti per i trasferimenti in Serie C. Ecco gli ultimi affari messi a segno (in aggiornamento continuo)

Rinforzi nel reparto offensivo per l'Avellino che si è assicurato Sandomenico e Ferretti.

Il Rende preleva il difensore Negri dalla Primavera del Milan.

Il Catanzaro ha ceduto l'attaccante Mangni al Gozzano e il difensore Signorini alla Triestina e prende Iuliano dal Potenza. La Casertana riaccoglie l'attaccante Corado.

Dopo aver salutato la Sicula Leonzio Gianluca Esposito ha firmato per la Fermana, che ha preso anche Neglia dal Bari.

Due rinforzi dalla Salernitana per il Rieti: presi Kalombo e Morrone; arrivano anche il terzino Rasi dall'Albinoleffe e Fiumara, ex Picerno. Il centrocampista Verna passa dal Pisa alla Ternana.

AGGIORNAMENTI

Doppio affare sull'asse Picerno-Rimini: Calamai va in Romagna e Mancini in Basilicata.

Il Bari si rinforza in attacco con Costantino, proveniente dalla Triestina.

Doppia operazione Virtus Francavilla: saluta Bovo e arriva Setola.

La Ternana acquista Damian a titolo definitivo

Persano è un nuovo attaccante del Rieti: ennesima operazione definita dal club laziale in questa giornata.

Catania: c'è la firma di Capanni, arriva in prestito dal Milan.

La Casertana ha prelevato Tascone dal Pescara, centrocampista ex Catanzaro.

Zigrossi lascia il Bisceglie e torna al Fano.

- QUI i trasferimenti ufficiali di ieri -

