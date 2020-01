UFFICIALE - Lecce: Paz è un nuovo calciatore giallorosso

E' stato depositato il contratto di Nehuen Paz, difensore centrale del Bologna che vestirà in questa seconda parte di stagione la maglia giallorossa. Nella prima parte ha accumulato solo 3 presenze, due delle quali però nelle ultime due giornate. In particolare nell'ultima gara contro la Spal ha giocato da titolare per tutta la gara. Calciatore argentino, è dotato di una buona forza fisica e porta anche centimetri in difesa considerando la sua statura. Arriva in prestito con diritto di riscatto, il comunicato:

L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nehuen Mario Paz dal Bologna FC.

