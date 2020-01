UFFICIALE - Costantino è un nuovo giocatore del Bari

La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall' U.S. Triestina Calco 1918, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Rocco Costantino (08 maggio 1990, Aarau, Svizzera).

Dopo una lunga trafila nelle serie minori con le maglie di Pineto, Morro d’Oro, San Nicolò, Amiternina, Fermana e Vis Pesaro, le sue doti di realizzatore lo portano a vestire la maglia del Sutirol nella stagione 2017-18: l’impatto con il professionismo è assai positivo per l’attaccante svizzero che alla prima stagione con i bolzanini segna 14 reti in 35 partite; a gennaio del ’19 passa alla Triestina dove si conferma: in totale saranno 8 reti, equamente divise tra Sudtirol e Triestina con un totale di 29 presenze. In questa prima parte di stagione 6 gol in 20 apparizioni con gli alabardati.