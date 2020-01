Intervistato ai microfoni di Sportitalia, Alessandro Matri ha confermato la rescissione dal Brescia.

Queste le parole dell'attaccante italiano: "Non facevo più parte del progetto. Ho voglia di giocare a calcio e di dimostrare che sto bene. Ora ho solo bisogno di un po' di tempo per capire come proseguire".

Per Matri in questa stagione solo 8 presenze con la maglia del Brescia, nessun gol segnato.