Catania, si chiude il mercato. Il riepilogo di acquisti e cessioni

Si chiude con mestizia il calciomercato del Catania. Non è arrivato il centravanti che possa sostituire Matteo Di Piazza. Con Davis Curiale out per più di un mese, bisognerà affrontare il mese di febbraio (con match importanti quali il ritorno di Coppa Italia e le gare contro Monopoli, Reggina e Ternana) con il solo Barisic centravanti.

Decisamente troppo poco, purtroppo una situazione figlia dei gravi problemi societari.

ACQUISTI: Manneh (a, Carrarese, fp), Vicente (c, Juve Stabia, definitivo), Curcio (c, Vicenza, definitivo), Salandria (c, Reggina, definitivo), Capanni (a, Milan, prestito)

CESSIONI: Bucolo (c, Sicula Leonzio, definitivo), Catania (a, Sicula Leozio, definitivo), Fornito (c, Rende, definitivo), Llama (c, svincolato), Lodi (C, Triestina, definitivo), Di Piazza (a, Catanzaro, definitivo), Carboni (a, Inter), Distefano (a, Lazio)