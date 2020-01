Ufficiale - Catania, Sarno alla Triestina

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la Triestina annuncia l'ingaggio di Vincenzo Sarno.

U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Sarno. Il giocatore arriva dal Calcio Catania con la formula del prestito con obbligo di riscatto in base al numero di presenze e ha sottoscritto un accordo con i colori rossoalabardati fino al 30 giugno 2020.

Poco dopo è arrivato anche il comunicato del Catania:

Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Sarno all’U.S. Triestina Calcio 1918, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in base al numero di presenze. All’attaccante campano, che in maglia rossazzurra ha disputato 28 gare e realizzato 6 gol, l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera.