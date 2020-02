I precedenti di Potenza-Rieti a cura di Antonio Mocciola

Disco rosso per il Rieti nei due precedenti al "Viviani", entrambi terminati con successi rossoblù, tra cui quello dello scorso anno per 1-0. Dopo il pareggio dell'andata (1-1) il bilancio tra le due squadre resta a favore dei lucani, con 3 vittorie, 1 pareggio ed 1 solo successo laziale. La cenerentola del campionato ha dato però segnali di risveglio, battendo 1-0 la Casertana. Con lo stesso punteggio gli uomini di Raffaele hanno piegato il Bisceglie. Visto il risultato dell'andata in terra sabina, è bene non sottovalutare gli amaranto-celesti di Beni.

2005-06 SERIE C2 POTENZA-RIETI 2-0 RIETI-POTENZA 5-1

2018-19 SERIE C POTENZA-RIETI 1-0 RIETI-POTENZA 1-5

2019-20 SERIE C RIETI-POTENZA 1-1

VITTORIE POTENZA 3 PAREGGI 1 VITTORIE RIETI 1

RETI POTENZA 4 RETI RIETI 6

A POTENZA VITTORIE POTENZA 2 PAREGGI 0 VITTORIE POTENZA 0

RETI POTENZA 3 RETI RIETI 0