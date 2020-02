Foggia-Audace Cerignola: i convocati di Corda. Out in 9, c'è Alba

Sono 22 i convocati dallo staff tecnico rossonero per il match con l’Audace Cerignola, in programma domani, alle ore 14.30, allo stadio ''Pino Zaccheria''. Assenti gli squalificati Fumagalli, Cittadino, Anelli e Salines che si aggiungono a Tedesco, il quale sconta l’ultima delle quattro giornate. Per infortunio, invece, restano ai box Salvi, Strumbo e Staiano. Per scelta tecnica, invece, Gibilterra. Di seguito l’elenco completo:

NUMERO COGNOME E NOME 3 KOURFALIDIS Christos 4 GEMMI Filippo 7 ALBA Gianmarco 8 GENTILE Federico 9 EL OUAZNI Badr Eddin 11 RUSSO Francesco 12 DI STASIO Davide 13 VISCOMI Francesco 14 TORTORI Loris 16 GERBAUDO Matteo 18 ALLEGRETTI Diego 21 PERTOSA Alessio 23 CARBONI Fabrizio 29 CAMPAGNA Francesco 35 DI MASI Manlio 38 DI JENNO Roberto 47 NDIAYE Mbaba 55 CIPOLLETTA Ciro 65 BUONO Simone 66 CADILI Andrea 70 RIZZITANO Rosario 98 MASCOLO Andrea