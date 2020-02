Verbania, il mercato porta in dote Riva

La classifica parla chiaro, al Verbania serve un deciso cambio di passo per restare lontano dagli ultimi due posti che significherebbero retrocessione diretta in Eccellenza e per puntare alla salvezza diretta senza neanche passare attraverso i playout, condizione che a detta della società "è sicuramente alla portata del gruppo completato attraverso il mercato, che ha messo nelle condizioni la dirigenza di fornire a mister Crotta una rosa competitiva e motivata".

Una motivazione che però in casa biancocerchiata è venuta a mancare nella delicata sfida interna con il Fossano, compagine che sul campo non ha mostrato caratteristiche migliori rispetto alla formazione lacuale se non dal punto di vista della concretezza e dell'attenzione, tutte doti che hanno permesso ai cuneesi di violare il "Pedroli".

Sul mercato si è corso ai ripari per mettere una pezza all'assenza di Luca Panzani, che ha già chiuso la sua stagione causa infortunio unito ad una fastidiosa pubalgia che terranno il giocatore per lungo tempo lontano dai campi di calcio. Al suo posto ecco Andrea Riva, difensore classe 2001 che la dirigenza biancocerchiata ha prelevato dalle formazioni giovanili del Como e che dovrebbe già essere a disposizione anche per la trasferta di Chieri che domenica ci dirà come è uscito il Verbania dal periodo legato al calciomercato.

