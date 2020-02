Benevento. Inzaghi: "Derby? Gara diversa dall'andata: ora siamo a +18"

Consueta conferenza stampa per mister Filippo Inzaghi: il tecnico del Benevento ha parlato ai media dalla sala stampa del "Vigorito" alla vigilia del derby contro la Salernitana. Queste le sue parole:

"La squadra ha lavorato bene e penso che abbiamo un altro grande match point, visti anche i risultati di oggi. Non sarà facile ma daremo come sempre il massimo. Qualche differenza con l'andata c'è sicuramente: giocarla con 18 punti in più sarà certamente meglio. La Salernitana è un ottima squadra, con un allenatore bravo e che gioca un buon calcio. Penso comunque che i problemi li avranno coloro che verranno a giocare contro di noi. Il campionato di Serie B è sempre difficile, come testimoniano i risultati di ogni settimana, anche se noi lo abbiamo reso forse troppo facile.

Abbiamo la rifinitura domattina che mi chiarirà gli ultimi dubbi. Se giocherà Improta ci schiereremo 4-4-2 visto che sappiamo fare entrambe i moduli. Moncini e Barba vanno inseriti gradualmente ma sono ragazzi in gamba e testimoniano la volontà della società di fare ancora meglio. Ringrazio Armenteros e gli auguro il meglio per quanto fatto con noi e per come si è comportato nei miei confronti: per noi è stato un calciatore importante e gli auguro di imporsi con la maglia del Crotone.

Non dobbiamo guardare la classifica: i risultati di oggi sono noti e sappiamo che ci segue ha perso quindi con una vittoria domani sera aumenteremmo ancora il distacco. La vittoria del Cittadella di oggi non mi stupisce e sono sicuro che, come negli anni scorsi, saranno protagonisti. Il fatto di aver vinto sul loro campo rende palpabile il nostro impegno e la nostra forza.

La mia soddisfazione è rendere felici il Presidente ed il D.s. che hanno avuto fiducia in me e la gente che ci non smette mai di sostenerci. Se guardiamo il campionato di Serie B, capiamo che quanto abbiamo fatto sarà difficilmente ripetibile ma noi ci proveremo.

Penso che la squadra fino ad oggi non ha mai sbagliato atteggiamento e non vedo perché dovrebbero farlo domani. Faccio fatica a chiedere di più ai ragazzi e mi auguro solo che non abbassino mai la guardia. In una partita ci sono anche gli avversari e non dobbiamo mai pensare di essere imbattibili.

Abbiamo lavorato su di noi più che sul come si schiereranno gli avversari. Abbiamo studiato i loro punti di forza e di debolezza ma, a prescindere dal modulo, sappiamo cosa fare.

Barba e Caldirola possono giocare insieme anche se sono due sinistri perché l'ex Empoli sa giocare anche centrale di destra. Sa fare anche il terzino sinistro ed è un ruolo nel quale avevamo bisogno di alternative. Sono felice che sia rimasto Gyamfi, che quando è stato schierato ha sempre fatto bene. Per questo ringrazio la società che ha lasciato intatto il gruppo e lo ha, anzi, migliorato con elementi che potranno tornare utili anche in massima serie".