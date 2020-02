Caldo l'asse Arezzo-Vercelli, un altro arrivo in casa Pro

Terzo movimento di questa sessione di mercato invernale tra Arezzo e Pro Vercelli, sarà a disposizione di mister Gilardino il centrocampista Mattia Rolando.

Rolando, classe 1992, è arrivato in Piemonte a titolo definitivo e sarà disponibile per la trasferta di domani contro la sua ex squadra, il Gozzano. Nella prima parte della stagione con la maglia dell'Arezzo 20 partite con un gol e un assist.