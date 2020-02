Sassuolo-Roma 4-2, emozioni a non finire

Nella ventiduesima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium la Roma di Paulo Fonseca. Neroverdi orfani di Duncan passato alla Fiorentina, ma con un Magnani in più di ritorno da Brescia. Formazioni: si rivede Ferrari in campo dal primo minuto, mentre Traorè non al meglio parte dalla panchina. Giallorossi col nuovo Carles Perez pronto a subentrare.

Cronaca. L'avvio di gara del Sassuolo è da urlo, al 5' Caputo mette a sedere Mancini e trafigge Pau Lopez sul secondo palo per il gol del vantaggio. Lo stesso numero 9 neroverde trova la personale doppietta al quarto d'ora su assist di Toljan. Lo show neroverde continua al 25', la retroguardia giallorossa perde un pallone velenoso sulla trequarti, ne approfitta Berardi che serve un cioccolatino a Djuricic per il gol del 3-0 Sassuolo. Roma in difficoltà nella prima parte di gara, la reazione si vede in un timido tiro di Pellegrini fuori di qualche metro. Le due squadre vanno così al riposo sul risultato di 3-0 in favore della formazione di Roberto De Zerbi.

La ripresa si apre con una Roma più viva, al minuto 53 Mancini colpisce il palo da pochi metri, poi sugli sviluppi dell'azione Dzeko mette in rete riaprendo la partita. 5 minuti dopo Consigli fa un vero e proprio miracolo su un botta a colpo sicuro di Cristante dall'altezza del dischetto del rigore. Il Sassuolo in contropiede è però pericolosissimo, al 66' Caputo si divora il gol del 4-1 cliccando il pallone. Al 68' la Roma perde i pezzi a causa del rosso sventolato a Pellegrini per somma di ammonizioni. Ma nonostante questo la nave non affonda, anzi riesce a segnare il gol del 3-2 su rigore siglato da Veretout. La gioia giallorossa dura però poco, perché un minuto dopo Boga si inventa un gran gol con un tiro a giro sul secondo palo per il 4-2 Sassuolo. È il colpo decisivo alle speranze della Roma che non riesce più a reagire.

Risultato finale 4-2 in favore degli emiliani alla prima vittoria in Serie A contro i capitolini. Seconda vittoria consecutiva in casa per il Sassuolo dopo quella contro il Torino, per la Roma appena 4 punti conquistati nella prime 5 gare del 2020.