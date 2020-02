Paganese e Cavese si annullano: derby in parità

Termina con uno scialbo 0 a 0 la sfida tra Paganese e Cavese: il derby termina in perfetta parità. Gara non esaltante con poche occasioni e ritmo tutt'altro che entusiasmante. Partita molto tattica in cui nessuna delle due è riuscita ad imporsi.

Nell'avvio di gara molto bene la Paganese, più aggressiva e propositiva, specie con Diop che mette in difficoltà la retroguardia. Al 20esimo Bramati con un tiro da fuori colpisce la traversa.

Poi si accende la Cavese che prima sfiora il gol con Cesaretti, miracolo di Baiocco, e poi una bella punizione di Russotto ancora neutralizzata dal portiere. La Paganese non ci sta e Diop crea un nuovo pericolo con un tiro in girata, respinto da D'Andrea.

Nell'ultimo quarto d'ora accade poco o nulla. La ripresa ricomincia sullo stesso andamento: squadre bloccate in campo.

La Cavese si rende pericolosa prima con Cesaretti poi con Matino, ma Baiocco è impeccabile. La replica azzurrostellata è affidata a Diop che sfiora il vantaggio quando un avversario sulla linea di porta gli nega il gol deviando il suo tiro a botta sicura.

Dopo il botta e risposta la gara si riassopisce e nel finale il gioco è molto spezzettato.

La gara termina con un pareggio che tutto sommato può andare bene a entrambe le squadre.