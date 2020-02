Monza-Lecco 4-0, i brianzoli archiviano la pratica nel primo tempo

Non c'è partita nell'anticipo della ventiquattresima giornata del girone A di Serie C, il Monza supera agevolmente il Lecco avvicinandosi ulteriormente alla serie B, un 4 a 0 che non ammette repliche maturato nel primo tempo con le reti dei nuovi acquisti Mota e Morosini, Mosti nel recupero fissa il punteggio all'intervallo sul 3 a 0, nella ripresa il gol di Finotti arrotonda il risultato a favore della capolista.

Si interrompe la striscia positiva del Lecco reduce da una buona serie di risultati positivi che ha portato Bolzoni e compagni a quota 25, in piena lotta per la salvezza diretta. Presente per la prima volta in questo 2020 a vedere le gesta della sua squadra Silvio Berlusconi.

La classifica aggiornata dopo l'anticipo