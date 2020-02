Coppa 2ª e 3ª Vco, l'ultima giornata emette i verdetti

Si è dovuto attendere l'ultima giornata di gare per decretare quali saranno le due formazioni che si giocheranno la finale provinciale del Vco della Coppa Piemonte di Seconda e Terza categoria, al termine di un girone all'italiana di sola andata che ha coinvolto le cinque (è la prima volta che ai nastri di partenza la delegazione del Verbano-Cusio-Ossola ha presentato tante squadre) formazioni in lizza, in rigoroso ordine alfabetico Dinamo Bagnella, Oratorio San Vittore, Pro Vigezzo, Voluntas Suna e Voluntas Villa.

Alla fine saranno la Dinamo Bagnella di Tonati e la Voluntas Suna di Farina a contendersi il trofeo che per i primi due anni è finito nelle mani del Virtus Villadossola, arrivato nella scorsa edizione da campione del Vco a giocarsi addirittura la finale regionale a Casale Monferrato, poi persa con il Villarbasse al termine di una gara estenuante protrattasi fino ai tempi supplementari sotto un sole rovente.

Ai verbanesi bastava un punto contro la già eliminata Pro Vigezzo per raggiungere il traguardo e alla fine pareggio è stato, uno 0-0 senza grandissime emozioni che ha consegnato il pass della finale nelle mani di una squadra che sta giocando sul doppio fronte, mirando ad un posto nei playoff del girone A di Seconda categoria che non risulta poi così distante. Tutto più complicato per la Dinamo Bagnella che, pareggiata la prima sfida del girone proprio sul campo della Voluntas Suna (2-2), ha poi dovuto sostenere nelle ultime tre domeniche un vero tour de force giocando di un fiato le tra gare rimanenti, tutte vinte, per arrivare addirittura a primeggiare nel girone. L'ultimo scontro, quello di domenica con la Voluntas Villa, era quasi un vero e proprio spareggio perché con una vittoria avrebbero potuto essere gli ossolani di Bertalli a festeggiare il salto in finale: al "Felino Poscio" però i cusiani sono stati quasi perfetti, fissando il risultato sullo 0-3 con le reti di Giusto, Lapidari e Lampione. Per la Dinamo quella contro la Voluntas Suna sarà un remake, una seconda occasione, perché sono stati proprio gli arancioneri a contendere il trofeo al Virtus Villa di Massoni nella scorsa edizione.

Il cammino di Coppa per le squadre del Vco - E' tempo di finale

