Catania-Monopoli, le probabili formazioni

Il Catania scende in campo al Massimino per sfidare il Monopoli. Reduce da due k.o. di fila (contro la Viterbese in campionato e contro la Ternana in Coppa Italia) la formazione di Lucarelli deve provare a reagire dinanzi al proprio pubblico.

Calcio d'inizio alle ore 15:00. Diretta scritta su IAM Calcio Catania dalle 14:15.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Biondi, Silvestri, Esposito, Pinto; Vicente, Biagianti; Manneh, Curcio, Di Molfetta; Barisic. A disp. Martinez, Mbende, Marchese, Pino, Salandria, Capanni, Welbeck, Mazzarani. All. Lucarelli.

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Piccinni, Carriero, Giorno, Donnarumma; Fella, Jefferson. A disp. Menegatti, Pecorini, Mercadante, Oliana, Antonacci, Tuttisanti, Nina, Hadziosmanovic, Tsonev, Mariano, Salvemini, Nanni. All. Scienza.

ARBITRO: Marcenaro della sezione di Genova.