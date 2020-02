Gilardino: "Dobbiamo aggredire subito il Gozzano"

Vigilia di derby ieri per Alberto Gilardino che tiene la consueta conferenza stampa pre partita: "Come abbiamo detto alla fine della partita con il Monza abbiamo valutato il secondo tempo positivo, la squadra ha reagito in modo non ordinato andando in pressione e mettendo in difficoltà la capolista, dobbiamo cercare di farlo fin dai primi minuti della partita contro una squadra che arriva da due risultati negativi, che andrà aggredita, dovremo essere bravi a ripartire considerando che hanno cambiato qualcosa soprattutto in avanti. Andiamo a fare una partita con grande grinta, con grande orgoglio cercando in tutti i modi di portare a casa punti importanti.

Abbiamo perso due giocatori come Foglia e Quagliata, ringrazio due ragazzi incredibili e due professionisti esemplari, sono arrivati Emmanuello, Barbini e Rolando, sarà fondamentale la mentalità e la testa giusta per fare questi tre mesi alla grande calandosi in questa mentalità.

Schiavon dovrà stare fermo per molto tempo, speriamo di poterlo recuperare ma non sono in grado di dare una data precisa.

I punti nel girone di ritorno pesano di più, si accorciano le giornate da giocare; Emmanuello ha grandi qualità come Rolando, entrambi hanno voluto fortemente venire qui"