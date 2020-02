Foggia-Audace Cerignola: le formazioni ufficiali

In campo allo stadio "Pino Zaccheria" Foggia e Audace Cerignola, match valevole per la 22° giornata del Girone H del campionato di Serie D.

Derby di Capitanata che arriva sicuramente nel peggior momento stagionale dei rossoneri che dall'inizio del nuovo anno hanno raccolto appena 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi. Nell'ultimo turno la sconfitta di Gravina che ha scatenato il malumore della piazza che al ritorno dalla trasferta ha contestato squadra e allenatore. Dalla parte opposta invece ofantini che con l'avvento di Vincenzo Feola in panchina hanno recimolato 29 punti in 11 partite, rilanciandosi così prepotentemente in classifica.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

FOGGIA: Di Stasio, Carboni, Viscomi, Di Jenno, Di Masi, Russo, Gerbaudo, Gentile, Kourfalidis, El Ouazni, Tortori. A disposizione: Rizzitano, Gemmi, Allegretti, Pertosa, Campagna, Ndiaye, Cipolletta, Buono, Cadili. Allenatore: Fabrizio Antonio Carafa.

AUDACE CERIGNOLA: Cappa, Tancredi, De Cristofaro, Russo, Longhi, Rosania, Longo, Coletti, Sansone, Rodriguez, Loiodice. A disposizione: Sarri, Celentano, Muscatiello, Nembot, Caiazza, Sindic, Di Cecco, Marotta, Martiniello. Allenatore: Vincenzo Feola.

Arbitro dell’incontro il sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena per l’occasione coadiuvato dagli assistenti Paolo Cipolletta della sezione di Avellino e Giuseppe Cesarano della sezione di Castellammare di Stabia.

