SERIE D - Foggia-Audace Cerignola LIVE, diretta testuale del match

In campo allo stadio "Pino Zaccheria" Foggia e Audace Cerignola, match valevole per la 22° giornata del Girone H del campionato di Serie D.

Derby di Capitanata che arriva sicuramente nel peggior momento stagionale dei rossoneri che dall'inizio del nuovo anno hanno raccolto appena 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi. Nell'ultimo turno la sconfitta di Gravina che ha scatenato il malumore della piazza che al ritorno dalla trasferta ha contestato squadra e allenatore. Dalla parte opposta invece ofantini che con l'avvento di Vincenzo Feola in panchina hanno recimolato 29 punti in 11 partite, rilanciandosi così prepotentemente in classifica.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-audace-cerignola/330785.html

Formazioni ufficiali

FOGGIA: Di Stasio, Carboni, Viscomi, Di Jenno, Di Masi, Russo, Gerbaudo, Gentile, Kourfalidis, El Ouazni, Tortori. A disposizione: Rizzitano, Gemmi, Allegretti, Pertosa, Campagna, Ndiaye, Cipolletta, Buono, Cadili. Allenatore: Fabrizio Antonio Carafa.

AUDACE CERIGNOLA: Cappa, Tancredi, De Cristofaro, Russo, Longhi, Rosania, Longo, Coletti, Sansone, Rodriguez, Loiodice. A disposizione: Sarri, Celentano, Muscatiello, Nembot, Caiazza, Sindic, Di Cecco, Marotta, Martiniello. Allenatore: Vincenzo Feola.

