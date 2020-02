SERIE A - Lecce-Torino LIVE, diretta testuale del match

Terza giornata del girone di ritorno con il Lecce di mister Liverani che va alla ricerca della prima vittoria in casa che manca ancora fin dall'inizio della stagione. Oggi accoglie in casa il Torino di Mazzarri che è in ritiro dopo la brutta sconfitta rimediata nella scorsa giornata.

Gli ospiti arrivano da due sconfitte consecutive e nelle statistiche storiche hanno vinto una sola volta al Via del Mare. Emergenza infortuni e assenze per entrambi gli allenatori che dovranno quindi adattare le proprie formazioni.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://lecce.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/lecce-torino/325292.html