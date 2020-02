Al Foggia il derby del Tavoliere: allo ''Zac'' Cerignola battuto 2-1

Il Foggia supera 2-1 l’Audace Cerignola e torna alla vittoria in un crocevia davvero fondamentale per il prosieguo. Di Gerbaudo le due reti che hanno vanificato il momentaneo pareggio di Sansone, per Feola invece si tratta della prima sconfitta alla guida degli ofantini.

CRONACA – Emergenza piena per il Foggia che oltre a Ninni Corda e il suo vice Roberto Cau in panchina, deve fare a meno tra tutti di Fumagalli, Anelli, Cittadino e Salines, appiedati per un turno dal giudice sportivo. 3-4-1-2 per il tecnico sardo con a sorpresa Russo trequartista alle spalle della coppia El Ouazni-Tortori. Dalla parte opposta Feola conferma il suo 4-2-3-1 con Loiodice-Longo-Sansone a supporto dell’unico riferimento offensivo che è Rodriguez.

Primi minuti di gioco caratterizzati dalla dura contestazione che le due curve rossonere riservano nei confronti di mister e presidente. Tornando al campo, è il Foggia a rendersi pericoloso per primo con una punizione di Gentile che termina però abbondantemente sul fondo. E’ il preludio al gol del vantaggio dei padroni di casa che matura al quarto d’ora: schema su corner dei rossoneri, tocco corto di Gentile per Gerbaudo che sorprende Cappa con un preciso diagonale dalla media distanza. Non ci sta il Cerignola che prova ad abbozzare una reazione al 23’ con un tiro da fuori di Sansone che termina la propria corsa oltre la traversa. Nove minuti dopo ci prova El Ouazni in rovesciata ma l’estremo difensore gialloblù blocca senza particolari problemi. Più ghiotta l’occasione che capita invece all’Audace al 35’: Rodriguez lanciato dalle retrovie serve a centro area l’accorrente Longo che da posizione favorevole manda clamorosamente alto. Un giro di lancette più tardi ci prova ancora Sansone dalla distanza, palla che questa volta sfiora il palo di poco. Nel finale occasione anche per Russo ma la difesa ofantina devia in angolo. All’intervallo squadre che vanno negli spogliatoi con il Foggia avanti 1-0.

La ripresa si apre subito con un cambio nel Cerignola con l’ingresso in campo di Martiniello al posto di Longo. Al 51’ ecco giungere il pari dei gialloblù: lancio dalle retrovie per Sansone che giunto al tu per tu con Di Stasio non sbaglia per il gol che vale l’1-1. Pari che dura appena sei minuti perché al 60’ Gerbaudo dall’interno dell’area mira l’angolino e beffa ancora Cappa con un tiro imprendibile. A questo punto la risposta del Cerignola è veemente ma un super Di Stasio tiene in piedi il Foggia. Al 72’ Campagna va via sull’out di destra e serve Russo a centro area che manca incredibilmente l’appuntamento con il gol, consentendo alla retroguardia ofantina di rifugiarsi in angolo. Nel finale il Cerignola rimane anche in nove per via delle espulsioni di Rodriguez e Marotta. Al 95’ azione insistita da parte di Gerbaudo che serve Allegretti che da due passi si divora il tris. Il Foggia gestisce fino alla fine e porta a casa tre punti fondamentali per la rincorsa alla promozione.

