Catania, Lucarelli: "Sarò l'ultimo ad abbandonare la barca"

L'allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Monopoli. Queste le sue parole: "Cerco di fare il mio lavoro, in una situazione completamente diversa rispetto alla prima volta. Si fa quel che si può. Siamo in una situazione complicata, destabilizzante, da una parte veniamo rassicurati, dall'altra si parla di debiti pazzeschi. Non mi voglio piangere addosso, nessun alibi. Se avessi accettato situazione come quella attuale sarei stato folle, qualcosa è cambiato. Sarò ultimo ad abbandonare la barca, non c'è nemmeno bisogno di farlo. Mai pensato a dimissioni, sarebbe stato troppo facile".