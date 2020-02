Serie C, solo pari per Potenza e Picerno Entrambe impattano 1-1

Solo pareggi in serie C per le due lucane. Il Potenza non va oltre l'1-1 contro l'ultima della classe Rieti e si dispera per il rigore sbagliato da França a 7' dalla fine che poteva valere i tre punti. I laziali vanno in vantaggio con De Sario dopo 8', ma Coccia li riprende a 4' dall'intervallo. Buon pari per il Picerno al Pinto. Succede tutto nel recupero: vantaggio di Kosovan al 93' e pareggio della Casertana con Tascone al 95'.