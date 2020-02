Serie D, pari interno per il Grumentum Sconfitto il Francavilla

Nella quinta giornata di ritorno di serie D girone H il Grumentum Val d'Agri pareggia in casa e il Francavilla perde ad Andria. Al Sanchirico Brindisi in vantaggio con Tourè nell'unico vero tiro in porta della partita e dopo 10' Agresta con una stoccata mortifera fissa il punteggio sull'1-1 per il terzo pari consecutivo interno. I sinnici perdono a 8' dalla fine con gol partita di Sambou in doppia superiorità numerica e restano penultimi.