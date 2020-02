Bari-Virtus Francavilla 2-0: Antenucci-Ciofani decidono il match

Con un gol per tempo il Bari stende la Virtus Francavilla e resta nella scia della Reggina, vincente anche in casa della Vibonese.

Un match che gli uomini di Vivarini hanno controllato e vinto con merito: dopo aver sfiorato il vantaggio con Simeri e Maita, i biancorossi passano al 27' con un rigore trasformato da Antenucci, per fallo di Caporale sullo stesso attaccante biancorosso. Sul finire del primo tempo il Bari ha l'occasione per raddoppiare, ma prima Simeri e poi Antenucci non concretizzano.

Nella ripresa, in avvio, il gol del 2-0 con Ciofani, che fredda Poluzzi su assist di Antenucci. Al 65' Simeri è sfortunato, timbrando il palo a Poluzzi battuto.

Un successo che fa salire il Bari a quota 50 punti e che permette ai biancorossi di riappropriarsi della seconda piazza.