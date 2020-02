Lecce: la prima gioia in casa. Col Torino finisce 4 a 0

Un Lecce perfetto in campo si regala la prima, importantissima vittoria in casa di questa stagione. Torino surclassato in ogni reparto del campo con i nuovi acquisti subito protagonisti: a segno sia Deiola che Barak. Gli altri due gol sono stati segnati da Lapadula e Falco. Notte fonda per il Toro.

Primo tempo. Buon inizio dei giallorossi che provano da subito ad aggredire i granata. Al 9' punizione quasi dal limite per il Toro: Verdi alla battuta spara alto sulla traversa. All'11' il vantaggio dei padroni di casa: schema da calcio d'angolo, Saponara crossa per Deiola che dal limite la insacca sotto l'incrocio. Al 19' il raddoppio del Lecce: azione insistita dei giallorossi, cross di Majer respinto dalla difesa, ma c'è Barak pronto a insaccare, nulla può Sirigu. Il Torino cerca la reazione, al 26' tiro cross velenoso di Berenguer che finisce però sul fondo. La partita è viva e ricca di emozioni al 32': Lapadula da due passi fallisce il 3 a 0 complice un miracolo di Sirigu, sulla ripartenza Berenguer va al tiro fuori di un soffio. Al 37' tiro dalla distanza di Bremer: palla al lato. Al 42' cross di Donati per Lapadula che cerca di correggere in porta, il tiro è debole e Sirigu è attento. Al 45' punizione dal limite per il Toro: al tiro Berenguer, palla toccata dalla barriera e deviata in porta da De Silvestri, l'arbitro ferma tutto per fuorigioco e dopo un check del VAR arriva la conferma. Il primo tempo finisce quindi così dopo un minuto di recupero.

Secondo tempo. Si ricomincia senza alcun cambio da parte dei due allenatori. Al 52' ripartenza del Lecce con Lapadula che serve Barak che appoggia per Saponara, la palla ritorna a Lapadula che va al tiro, debole. Al 57' cambio nel Lecce con Petriccione al posto di Deiola, Mazzarri risponde subito mandando fuori un difensore(Djidji) per un attaccante(Edera). Al 62' da angolo Saponara serve Donati che crossa perfetto per la testa di Lapadula, bel tiro, ma Sirigu ci arriva e respinge con i pugni. Al 64' terzo gol dei padroni di casa: Lapadula serve Falco che si accentra e va al tiro perfetto sotto l'incrocio dei pali. La gara prosegue con il Toro che prova a riaprire la gara e il Lecce che gestisce la palla. Al 79' rigore per i giallorossi: Shakhov anticipa tutti e viene steso in area da Bremer. Dal dischetto Lapadula spiazza Sirigu con un'esecuzione perfetta. Dopo questo gol succede veramente poco la gara termina dopo 2 minuti di recupero.

