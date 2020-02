Torino: niente conferenza per Mazzarri. Riunione dirigenza granata

Non parlerà Walter Mazzarri al termine della gara contro il Lecce. Dopo le due brutte sconfitte contro Atalanta e i giallorossi, il tecnico granata sembra sempre più in bilico.

Al Via del Mare si è tenuta una riunione straordinaria della dirigenza del Torino della quale però non si conoscono ancora i dettagli, la stessa ha anche coinvolto alcuni calciatori della squadra per toccare con mano le riflessioni degli stessi.

A parlare solo il dg Comi che ha detto che è il momento di riflettere su tutto perché partite come quella di questa sera sono inaccettabili.