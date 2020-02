Lecce. Falco: "Vittoria meritata. Sono tre punti importantissimi"

Le parole di Filippo Falco, attaccante del Lecce, al termine della gara contro il Torino terminata con il risultato di 4 a 0 per i giallorossi. Queste il suo pensiero:

E' una vittoria meritata, ci tenevamo tanto perché lo meritavamo noi e il nostro pubblico. Siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto e abbiamo limato i dettagli che le altre volte non ci hanno permesso di vincere. Il gol? Non ci ho pensato, la palla è andata sotto l'incrocio e sono contento.

Tre punti importanti che ci permettono di allontanarci dalla zona calda. Le altre non corrono, ma noi dobbiamo solo a pensare a noi stessi. Chiamata in Nazionale? Per me rimane un sogno. Negli ultimi due mesi ho avuto un problema al gionocchio che mi ha limitato, ora sto bene e potrò contribuire alla salvezza fino alla fine.

Saponara? Ci siamo trovati subito bene, oggi abbiamo scambiato bene la palla e ci siamo divertiti a giocare insieme. E' un giocatore forte, solo gli infortuni gli hanno frenato un po' la carriera.