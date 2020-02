Lecce. Liguori: "Queste settimane sono state un massacro"

Torna a parlare il vicepresidente Corrado Liguori che coglie l'occasione per togliersi qualche sassolino della scarpa dopo settimane difficili. Queste le sue parole:

Squadra senza idee, schemi scontati, preparazione atletica drammatica.....CHE FENOMENI! Queste settimane è stato un massacro, un qualcosa di veramente brutto! Poi però guardi la nostra gente, i nostri tifosi, quelli veri, che ti incitano incessantemente per 95 minuti e comprendi che bisogna andare avanti soprattutto per loro che non ci abbandonano mai.

Oggi non abbiamo vinto nulla ma abbiamo dimostrato che lotteremo fino all’ultimo per il nostro terzo miracolo sportivo perché noi il Lecce lo abbiamo trovato in C e da Lecce-Paganese non sono passati nemmeno tre anni. Ci potremmo salvare o retrocedere ma di certo il NOSTRO LECCE NON CORREREBBE ALCUN RISCHIO IN ENTRAMBI I CASI E QUESTO È CIÒ CHE CONTA ...💪💛❤️