Gladiator. Si dimette mister Borrelli ma la società prende tempo

Dopo il pareggio di questo pomeriggio in casa contro l'Agropoli, fanalino di coda, il tecnico del Gladiator, Pasquale Borrelli, ha rassegnato le proprie dimissioni dal proprio incarico. La società nerazzurra, come espresso nella nota che riportiamo, si è presa del tempo per decidere sul da farsi.

L'A.S.D. Gladiator 1924 comunica che, al termine della partita di questo pomeriggio contro l'Agropoli, il tecnico Pasquale Borrelli ha rassegnato le proprie dimissioni. La società comunicherà domani eventuali decisioni in merito e sul prosieguo della stagione.

