Benevento-Salernitana 1-1: a Djuric risponde Sau, poco spettacolo

E’ un derby che vale molto più dei semplici tre punti in palio quello che si gioca al “Vigorito” di Benevento tra la compagine di Pippo Inzaghi e la Salernitana di Giampiero Ventura. In caso di vittoria, i sanniti volerebbero a +19 sulla terza mettendo ben più di una seria ipoteca sulla vittoria finale. Viceversa, in caso di vittoria ospite, i granata salirebbero in seconda posizione.

Inzaghi ripropone Kragl dal 1’ con Insigne che scivola in panchina e sarà ancora Sau il partner d’attacco dell’ex di turno Coda. Nella Salernitana sarà come sempre Djuric a guidare l’attacco mentre in difesa c’è anche il nuovo acquisto Aya.

La prima frazione non offre grossi spunti di gioco. La Salernitana è ben messa in campo e aggredisce il Benevento facendo valere anche la propria fisicità: specchio di questa prestazione sono i cartellini gialli estratti dal direttore di gara che ammontano già a 5 dopo 30’, divisi in due per i giallorossi e tre per i granata. Da segnalare l'uscita dal terreno di gioco di Kragl nelle fila del Benevento per un problema muscolare: al suo posto è subentrato Insigne.

La ripresa inizia con un Benevento più convinto e Viola che ci prova dopo soli due giri di lancette ma il suo sinistro sfiora solo la traversa e si perde sul fondo. Al 54’, però, è la Salernitana a passare in vantaggio: l’ex Lombardi scappa a destra e mette un cross teso sul secondo palo sul quale arriva Djuric che si produce nella specialità della casa, il colpo di testa, e batte Montipò. Al 64’ Inzaghi cambia modulo e inserisce Improta per Viola passando al 4-4-2: la mossa si rivelerà azzeccata perché l’esterno dà vivacità all’attacco giallorosso. Al 69’, infatti, arriva il pareggio dei giallorossi: tocco di Sau per Improta che prova a calciare in porta e trova la deviazione fortuita di un difensore che diventa un assist per l'ex Cagliari che mantiene la freddezza e fa secco Micai. Per Sau sono 6 le reti in campionato con la maglia del Benevento. Il Benevento vuole sfruttare l’onda emotiva derivante dal pareggio e prova a vincere la gara: al 72’ ci prova Insigne con un sinistro dal limite ma la palla passa a poca distanza dall’incrocio e termina fuori. All’80’ ci prova Improta con un sinistro appena entrato in area granata: palla di poco alta sopra la traversa. All’86’ i giallorossi vanno vicinissimi al colpo del k.o.: tiro di Insigne e Migliorini si sostituisce a Micai salvando un gol praticamente fatto; la palla arriva ad Improta che calcia di prima intenzione ma colpisce la traversa della porta ospite. Il direttore di gara fa segno che saranno cinque i minuti di recupero nell’ultimo dei quali c’è il tempo per un rosso diretto ai danni di Improta. Al triplice fischio, dunque, il finale al “Vigorito” è 1-1 tra Benevento e Salernitana.