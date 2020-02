Benevento. Inzaghi: "Rammaricato per l'arbitraggio ma buona prova"

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha commentato il pareggio nel derby con la Salernitana dalla sala stampa del "Vigorito": queste le sue parole ai media.

"Sono felice perché pensare di essere a 18 punti da una squadra come la Salernitana da la cifra del nostro campionato. Spiace aver finito in 10 uomini quando, invece, su episodi simili l'arbitro ha deciso diversamente nei confronti degli avversari. Con questo direttore di gara siamo sfortunati perché anche a Castellammare ci ha lasciati con un uomo in meno. Al di là di questo accetto il risultato del campo ma resta il rammarico per una espulsione ingiusta.

La gara è stata equilibrata e sono contento della prestazione dei miei ragazzi. Vedere nel secondo tempo che i ragazzi volevano vincerla mi lascia tranquillo perché la mentalità è quella giusta.

Kragl ha sentito una fitta sul fallo che ha subito e mi auguro che non sia niente di grave anche perché mancherà pure Improta nella prossima gara".