Catania, evitare la deriva: con dignità fino alla fine

Quante volte si è parlato di ripresa dal 2016 ad oggi? Quante volte si è sperato in una risalita, ma poi si è tornati sulla terra? La sconfitta contro il Monopoli del 2 febbraio 2020 è molto diversa da quella del 18 febbraio 2018 quando, sempre con la squadra pugliese, il Catania perse per 5-0. La disfatta del Massimino è ancora più grave rispetto allo 0-2 maturato contro il Melfi del 5 marzo 2017.

La sconfitta contro il Monopoli matura dopo una partita in cui si è visto il totale disarmo della truppa rossazzurra. Una squadra prostrata dalla grave situazione societaria, dal mancato supporto dalla parte più passionale del pubblico (desolante vedere le due curve vuote).

Gli evidenti limiti di organico, soprattutto nel reparto offensivo, sono stati messi a nudo da una prova sufficiente (e nulla di più) del Monopoli che torna a casa, per la prima volta nella sua storia, con tutto il bottino. La sterilità offensiva, gli errori individuali (male Biondi sul primo, Furlan sul secondo), la costruzione del gioco elementare, senza guizzi, condannano il Catania alla sconfitta senza nessuna attenuante.

No, così non si può andare avanti. Il rischio, guardando anche il calendario, è che la situazione peggiori: Cavese domenica 9, ritorno di Coppa Italia con la Ternana giovedì 13, doppio incontro casalingo con Reggina e Ternana, turno infrasettimanale con il Picerno, gara in casa contro la Vibonese.

Più che guardare alla zona playoff occorre evitare di scivolare pericolosamente verso quella dei playout. La gara del 26 febbraio contro il Picerno, ultima squadra all'interno della zona salvezza sarà determinante in questo senso.

No, non siamo disfattisti, né pessimisti, semplicemente realisti. La sconfitta in casa contro un avversario con una migliore tenuta mentale (e una migliore classifica) può starci, ma come è arrivata desta particolare preoccupazione: nel secondo tempo il portiere del Monopoli è stato inoperoso o quasi. Una gara che può essere il ritratto perfetto della stagione, fin qui, disgraziata del Catania.

Le voci sui "debiti pazzeschi", sulle cordate di imprenditori che si fanno avanti (ed è ora che si facciano avanti sul serio), sugli allenatori che si susseguono, sui calciatori che vanno e vengono, non fanno bene allo spogliatoio.

Il quadro, più che grave, è desolante. Il Catania ha bisogno di aiuto e anche immediato. L'abisso è a un passo, occorre che tutti facciano la propria parte per evitarlo. Nessuna forma di individualismo o eccessivo protagonismo: solo amore verso i colori rossazzurri.

Salvate il Calcio Catania...e fate presto!